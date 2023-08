Jonge vrouw op fiets slachtoffer van zedendelict op Driebondsweg

Foto via Politie.nl

Een jonge vrouw is op de vroege vrijdagochtend het slachtoffer geworden van een zedendelict langs de Driebondsweg, net buiten de stad. De politie is een onderzoek gestart naar het incident en zoekt naar getuigen en camerabeelden.

Volgens de politie fietste de jonge vrouw vrijdagochtendover het fietspad naast de Driebondsweg vanuit Groningen in de richting van Meerstad en Klein Harkstede. Het niet nader omschreven zedendelict vond rond 05.00 uur plaats. Na het incident is de verdachte weggereden in een donkerkleurige auto.

De politie is een een onderzoek gestart en doet onder andere buurt- en sporenonderzoek. In de omgeving worden camerabeelden verzameld waar mogelijk iets op is te zien. Daarom worden omwonenden of bedrijfseigenaren met camerabeelden uit de omgeving verzocht om zo snel mogelijk contact op te nemen en de beelden met de politie te delen. Ook mensen die rond 5:00 uur in de omgeving van de Driebondsweg hebben gereden met een dashcam aan boord, hebben mogelijk relevante beelden gemaakt voor het onderzoek.

Daarnaast wordt ook aan andere mogelijke getuigen en mensen met meer informatie over het zedendelict gevraagd om contact op te nemen met de politie. Dat kan door te bellen met telefoonnummer 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Op de website van de politie staat ook een tipformulier over het zedenincident. Daarmee kunnen ook camerabeelden worden opgestuurd naar de politie.