“Je wilt zo’n vrachtschip toch even met eigen ogen zien”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is inmiddels alweer een paar dagen geleden dat het beschadigde vrachtschip Fremantle Highway in de Eemshaven arriveerde. Desondanks blijft het druk met mensen die een glimp van het schip proberen op te vangen. Ook mensen uit de stad maken de rit naar de haven.

“Het is een bijzonder gezicht”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Mensen die hun auto in de berm parkeren, met verrekijkers en met fotocamera’s het schip inspecteren en fotograferen, en na verloop van tijd rijdt men rustig weer weg.” Bezoekers komen van heinde en verre. Uit den lande maar ook flink wat Duitsers weten de haven te vinden. “Ik sprak zojuist met een aantal mensen uit de stad die hier naar toe waren gereden. Ze vertelden dat het slecht weer was, dat de kinderen zich verveelden, en dat ze toch ook wel nieuwsgierig waren hoe het er nu uit zag. Men wil het toch even met eigen ogen zien.”

Brand op Fremantle Highway

Op het schip ontstond op dinsdag 25 juli brand terwijl het 27 kilometer ten noorden van Ameland voer. Het was kort daarvoor vertrokken uit Duitsland. De brand breidde zich snel uit en de 23 bemanningsleden moesten geëvacueerd worden. Bij de evacuatie kwam één persoon om het leven. Dagenlang bleef het schip, dat geladen is met duizenden auto’s, waarbij het deels om elektrische voertuigen gaat, branden. Afgelopen donderdag werd het schip de Eemshaven binnengesleept.

“Schade is veel groter dan verwacht”

Weening: “Rond het schip heeft men containers geplaatst die het zicht deels ontnemen. Hierdoor kun je niet goed zien wat er nu precies gebeurd en waar men mee bezig is. Toch is er genoeg te zien. Ik sprak zojuist met mensen die het een imposant gezicht vinden. Ze vertelden dat het schip dagenlang in het nieuws was, en dat zo’n gevaarte nu hier aan de kade ligt. Wat mensen ook opvalt is dat de schade veel groter is dan wat ze verwacht hadden. Grote delen van het schip zijn zwartgeblakerd.”