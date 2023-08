Jaap en Ineke Glastra verlaten fietsenwinkel Haren voor Zuid-Europa: ‘Het is leuk geweest’

Na meer dan dertig jaren stoppen ze met hun fietsenwinkel aan de Kerkstraat in Haren: Jaap en Ineke Glastra. De winkel is een begrip in Haren, maar het echtpaar kiest ervoor om de winkel over te dragen aan twee nieuwe eigenaren. Het duo staat een rondrit door Zuid-Europa te wachten.

“Het is leuk geweest”, zegt Jaap Glastra. “Je wilt dit doen voordat er lichamelijke gebreken komen. Het moet niet zo zijn dat je achteraf denkt: had ik maar. Dit is ook niet iets wat ik gisteren heb bedacht hoor. Wij lopen al een aantal jaar met dit idee. Je hebt je lopende verplichtingen met het huurcontact van je winkel en je leveranciers. En je moet het ook wel financieel kunnen doen. Zo’n geweldig pensioen heb ik ook weer niet. Ik heb een hoop opgemaakt”, lacht de eigenaar.

Jaap is sinds 1990 samen met Ineke. Zij kwam in 2008 fulltime werken in de winkel. “Het gaat heel erg wennen zijn dat ik niet meer om 9:00 ’s ochtends de winkel open doe”, zegt Ineke. “Je vraagt je wel af: wat nu. Het besef is er nog niet echt.” Wel heeft Ineke erg veel zin in de tour door Zuid-Europa. “We zijn allebei mensen die van erg warm weer houden. Daarnaast heb je de vrijheid om gewoon ergens de camper neer te zetten. Je hebt je huis en verder alles bij je.”

‘Het was een wake-up call‘

De gezondheid van Jaap speelt een belangrijke rol in de keuze om alles achter te laten. “Uiteraard werk ik de gehele dag met mijn handen. Op een gegeven moment kreeg ik tintelingen. Via de dokter kwam ik in het ziekenhuis terecht. Daar bleek dat ik een lichte tia heb gehad. Ik heb er verder geen last van, maar het was wel een wake-up call.”

“Zeker het contact met mijn klanten ga ik missen. Ik ben een mensenmens. Klanten komen met problemen bij mij. Uiteraard wel fietsgerelateerd”, grapt Jaap.

Jaap en Ineke zijn ongeveer tot eind september betrokken bij de winkel. Daarna zullen ze hun huis gaan verkopen en rustig bekijken wanneer ze vertrekken naar het zuiden van Europa.