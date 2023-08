Inzamelingsactie voor Oekraïne: “We zoeken snoep en warme kleding”

Foto: Willemijn Kemp

De strijd in Oekraïne gaat onverminderd door. En dat betekent dat ook hulpgoederen erg welkom blijven. In Oekraïne is men op zoek naar snoepgoed voor kinderen en ook zoekt men warme kleding.

“Tot komende donderdag 24 augustus kan er ingezameld worden”, vertelt Willemijn Kemp van de Sociale Brigade in Haren. “We werken samen met de stichting Road for Life, die vanuit de stad Boryslav opereert. Deze stad ligt in het Lviv Oblast, in het westen van Oekraïne. Van hen hebben we te horen gekregen dat men op zoek is naar snoep voor kinderen. Maar ook zoekt men warme herfstkleding en hygiënemiddelen, als luiers en incontinentiemateriaal.”

Inzamelingslocaties

De spullen kunnen tot donderdag ingeleverd worden op twee plekken. “In Haren kunnen mensen naar de Pinksterbloemweg 39. Daar woont Sigrid. Hulpgoederen kunnen bij de voordeur, of bij het konijnenhok gelegd worden. In de avonduren is Sigrid thuis, en kan er aangebeld worden. Daarnaast is op donderdagavond de Stavangerweg 31 geopend, waar mensen ook welkom zijn om hulpgoederen te doneren.”

“Herfst staat voor de deur”

Daarna begint het inladen van een bus, en gaan Janscho van Adel en Anneke Elzinga naar Oekraïne om de spullen naar Boryslav te brengen. “Zij komen uit Groningen, en zijn al een aantal malen in Oekraïne geweest. De bedoeling is dat ze dit keer een aantal plekken gaan bezoeken. Behalve Boryslav, staat ook Lviv op het programma, waar ze hulpgoederen naar toe gaan brengen die bedoeld zijn voor een lokaal weeshuis. De spullen zijn belangrijk”, meldt Kemp. “De herfst staat voor de deur, en het is belangrijk dat men zich daar goed op voorbereidt.”

Meer informatie over de Sociale Brigade vind je op deze website.