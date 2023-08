Internationale architectuurprijs voor Superhub in Meerstad

Foto via Google Maps - Streetview

De Superhub in Meerstad is één van de winnaars van de International Architecture Awards. De vorig jaar november geopende huisvesting voor Jumbo in de jongste wijk van de gemeente won één van de twee prijzen in de categorie Retail.

De jury van de prijs roemt onder meer de ruimtelijkheid van het gebouw, dat daarmee goed kan dienen als ontmoetingsplek voor inwoners van de wijk: “Het doel was om de winkelervaring weer persoonlijk en socialer te maken en te dienen als een verfrissend alternatief voor de steeds populairder wordende bezorgdiensten voor boodschappen. De indrukwekkende ruimte van de structuur is hierbij essentieel.”

De Zwarte Hond, het architectenbureau wat de Superhub ontwierp, is blij met de erkenning voor de superhub. “We zijn dankbaar voor de eer om voor één van de door ons ontworpen projecten erkend te worden voor toonaangevende gebouwen”, schrijft het bureau op LinkedIn.

De prijzen van de International Architecture Awards werden dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt. Een jury, aangesteld door het Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design in Illinois en het European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies in Dublin, beoordeelt ieder jaar de inzendingen.