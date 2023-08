Insectenhotels maken en beestjes onderzoeken op Noorderzon

Foto: De Jonge Onderzoekers

Wie bij het Noorderzon Festival denkt aan alleen theater- en muziekvoorstellingen, die heeft het mis. Er zijn ook verschillende educatieve onderdelen te vinden. Zo zijn De Jonge Onderzoekers deze dagen aanwezig op de Speelweide.

“Tot en met komende dinsdag kunnen kinderen op beestjesexpeditie”, laat De Jonge Onderzoekers weten. “Elke dag, tussen 13.00 en 15.00 uur, gaan we in het plantsoen op zoek naar beestjes. We kijken onder de struiken, in de vijver en in het gras. Vervolgens nemen we wat we vinden voorzichtig mee naar een klein laboratorium dat we opgebouwd hebben op de Speelweide. Daar gaan we de beestjes onderzoeken en bestuderen. Wat hebben we gevonden? Wat doen deze beestjes?” De beestjes worden daarna weer voorzichtig teruggebracht.

Vrijdag begon het programma van De Jonge Onderzoekers met het maken van insectenhotels. Vorige maand deed de organisatie de oproep om lege melkpakken in te zamelen. “Met deze melkpakken zijn de kinderen gaan knutselen. De voorkant werd opengeknipt, en vervolgens werd er een insectenhotel in het pak gemaakt.” De organisatie spreekt van een succesvolle dag met veel belangstelling.