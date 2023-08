Inschrijvingen mbo-studenten voor KEI-week vol

KEI-week. Foto: Anneloes Struik

De KEI-week gaat aanstaande maandag van start. Tijdens deze introductieperiode is er plaats voor vijftig mbo-studenten. Al die plekken zijn inmiddels vergeven.

Zo’n 5.000 eerstejaarsstudenten maken van 14 tot en met 18 augustus kennis met de stad en het studentenleven. Ook een select aantal mbo-studenten mag zich dit jaar tot die groep rekenen. Sinds afgelopen maandag zitten de vijftig plekken die het KEI-bestuur beschikbaar stelde vol.

Aanmeldingen

‘Het is een signaal dat de behoefte onder mbo-studenten er blijkt te zijn voor de KEI-week’, laat KEI-voorzitter Sara Kruit weten. ‘Als je iets nieuws probeert en er is animo, dan is dat fijn.’ Studenten verspreid over Noorderpoort, Alfa-college, Terra MBO en ROC Menso Alting kregen de kans om zich in te schrijven voor de introductieperiode. Het overgrote deel van de aanmeldingen is afkomstig van het Alfa-college en Noorderpoort. ‘Dat ligt in de lijn der verwachting.’

Pilot

De KEI-week stelt een limiet omdat het om een pilot gaat. Met de proef wil de organisatie mbo-studenten meer betrekken bij het studentenleven in Groningen. ‘Elk jaar proberen we de KEI-week een stukje inclusiever te maken.’ Bovendien moet de pilot uitwijzen of het huidige introductieprogramma voldoende aansluit op de wensen en behoeften van mbo-studenten. ‘Kijk goed om je heen en wees vooral kritisch, is onze boodschap.’

Scheiding

Met de pilot volgt Groningen het voorbeeld van Utrecht. Daar konden vorig jaar voor het eerst mbo-studenten deelnemen aan de algemene introductieweek die aanvankelijk alleen voor hbo- en wo-studenten werd georganiseerd.

‘Er was altijd best wel een grote scheiding tussen die twee groepen studenten merkbaar’, vertelde mbo-student Dylan Mud eerder dit jaar aan OOG TV. Als actief lid van de studentenraad van Noorderpoort ziet hij dat het politieke debat rondom dit thema de afgelopen jaren flink toeneemt. ‘Die gelijkwaardigheid begint wel steeds meer te komen. En waarom ook niet?’

Aftrap

‘Elke activiteit op de KEI-week staat open voor mbo-studenten, daarin maken we geen onderscheid.’ Toch kunnen mbo-studenten zich nog niet overal inschrijven. Onder meer studentenverenigingen Vindicat, Albertus en Dizkartes laten momenteel geen mbo-studenten toe. Vereniging Cleopatra doet dat wel: ‘Hier kunnen ze al jarenlang terecht’, aldus Kruit. ‘De ervaring leert wel dat het met name de oudere mbo-studenten zijn die zich aanmelden.’

In navolging van het KEI-bestuur stelt ook studentensportstichting ACLO zich dit jaar open voor vijftig mbo-studenten. ‘Dat betekent automatisch dat ze ook bij een aantal sportverengingen lid kunnen worden als ze dat willen.’

Afwachten

Of mbo-studenten volgend jaar ook welkom zijn, wil het KEI-bestuur momenteel niet zeggen. ‘We wachten eerst de pilot af, pas dan weten we daadwerkelijk waar de behoeftes liggen.’

Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor komende week. ‘Morgen worden de KEI-leiders getraind en zaterdag starten we met de opbouw. We hebben er zin in!’