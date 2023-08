Inschrijving gestart voor tweede zomerweek bij De Jonge Onderzoekers

Foto: Wouter Holsappel

De Jonge Onderzoekers is de inschrijving gestart voor de tweede zomerweek. Ook in deze week vinden er tal van activiteiten plaats in het gebouw aan de Dirk Huizingastraat.

“De eerste week van de zomervakantie is ontzettend goed bezocht”, laat een woordvoerder van De Jonge Onderzoekers weten. “Ook in de laatste week van de vakantie, van 29 augustus tot en met 2 september, zijn we geopend. Van dinsdag tot en met zaterdag zijn kinderen van 11.00 tot 16.00 uur welkom. Ze kunnen dan terecht op onze verschillende afdelingen. Kinderen kunnen aan de slag met hout, metaal, elektronica, klei, papier en textiel. Ook zijn op verschillende momenten de computerafdeling en het laboratorium open.”

Voor meer informatie kun je terecht op deze website. De Jonge Onderzoekers zijn ondertussen ook op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen. Mensen die vanuit hun expertise het leuk vinden om kinderen en tieners wat uit te leggen, zijn ook van harte welkom bij de organisatie.