Inbreker doorzoekt kinderkeuken in sieradenwinkel: “Hoe heeft deze persoon binnen kunnen komen?”

“Never a dull moment als je een winkel hebt.” Zo reageert LiAtelier aan de Vismarkt op een nogal bijzondere inbraak die in de nacht van zondag op maandag plaatsvond.

“De inbreker is via de achterzijde binnengekomen”, laat LiAtelier weten. “De persoon heeft eerst een kinderkeuken doorzocht. Na een minuut ging het alarm af. Daar schrok de persoon van, waarbij hij nog de tijd nam om de kassa te doorzoeken. Uiteindelijk is de inbreker zonder buit vertrokken. We zijn dankbaar dat er niks weg is.” Er is aangifte gedaan bij de politie en volgens LiAtelier weet de politie ook wie de inbreker is.

Maar een andere vraag vindt men nog belangrijker. Hoe kon de persoon binnen komen? “Via welke route kon de inbreker op het dakterras komen? Gezien de kledingstijl vermoeden wij dat het niet iemand is die bij muren op kan klimmen. Er zou ook ergens braakschade te zien moeten zijn. Tips over toegang via de achterzijde van ons pand zijn dan ook heel welkom. Met meer richtlijnen kunnen wij, en onze buren, onze panden beter gaan beveiligen. Dat is voor een ieders gevoel van veiligheid belangrijk.”

Contant opnemen met LiAtelier kan via de website.