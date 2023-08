“Ik heb nog nooit zo blij gekeken, het blauwe hart is gaan spreken”

Donar-speler Clay Mounce (rechts, met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De tunnel waar basketbalclub Donar deze zomer doorheen reed was donker. Soms heel donker. Maar vrijdagmiddag was er ineens licht toen daar het nieuws kwam dat het ‘nieuwe’ Donar door mag gaan op de oude licentie van het failliete Donar.

“Kort voor de bekendmaking werd ik gebeld door Jakob Klompien. Ik ben voorzitter van de supportersvereniging, en hij bracht mij heel netjes op de hoogte. Zoals hij dat deze periode de hele tijd gedaan heeft. En dat gevoel. Als je dat nieuws krijgt te horen dat Donar door kan gaan op het hoogste niveau. Mijn vriendin was bij me, en ze zei, ik heb je nog nooit zo blij zien kijken. Het is kippenvel, het is een ontlading. Ik ben echt ontzettend blij.”

“Voor mij is 02.30 uur best wel laat”

Aan het woord is Richard Datema, de voorzitter van de supportersvereniging. “Het was gisteren mijn laatste vakantiedag op Ameland. En dan ga je op de boot terug naar Holwert. Al die berichtjes die dan binnen komen. Alle posts op sociale media. De blijdschap, de euforie. Heel mooi. Gisteravond ben ik de kroeg ingegaan, en hebben we er een gezellige avond van gemaakt. En ja, het is laat geworden. Voor iemand die 53 jaar oud is, is 02.30 uur best wel laat, haha.”

“Donar heeft fans in heel het land”

Volgens Datema is de winst groot. “Donar is veel meer dan alleen een basketbalclub die in het weekend een wedstrijd speelt. Er hangt een hele familie, een heel dorp, aan vast. Dat zag je gisteravond ook heel duidelijk. Uit alle hoeken en gaten kwamen mensen naar Martiniplaza om daar een feestje te vieren. En het is ook breder dan alleen Groningen. Donar heeft fans in den lande, maar ook in België en Zweden. Er kwamen gisteren berichtjes binnen van mensen uit Brabant die gelijk tickets gingen reserveren voor de wedstrijd op 23 september. Donar wordt wel vergeleken met Ajax. Niet qua spel. Maar in het opzicht dat we overal fans hebben.”

“Ons past nederigheid”

Dat Donar op het hoogste niveau kan blijven basketballen noemt Datema dan ook belangrijk: “Voor de fans, voor de liefhebbers, maar ook voor de jeugd. Donar is erg actief met jongeren in beweging te krijgen. Dat kan nu allemaal doorgaan. Straks op 23 september begint het nieuwe seizoen. En eerlijk gezegd; we zien wel wat het gaat worden. Ons past nederigheid. Maar het belangrijkste is dat we op het hoogste niveau mee kunnen blijven doen. Er kan gesport blijven worden. Er kan mensen vertier worden aangeboden. De familie blijft behouden.”

“We kunnen blijven basketballen op het hoogste niveau”

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn ook al volop bezig: “Het zou niet goed zijn als het nu allemaal nog zou moeten beginnen. Er wordt al getraind. Er zijn ook wat spelers gecontracteerd. En het is nu even afhankelijk van de voorwaarden wat er verder kan. Dat we de licentie behouden, daar zullen namelijk wel wat voorwaarden aan vast zitten. Bijvoorbeeld dat oude bestuursleden geen rol meer mogen hebben in het nieuwe Donar, en wellicht ook een beperkt spelersbudget. Dat krijgen we maandag te horen. En is dat belangrijk? Ja, natuurlijk. Maar we kunnen gewoon blijven basketballen op het hoogste niveau. Dat is waarom het om ging, dat is het belangrijkste.”

“Het blauwe hart is gaan spreken”

Op de vraag of Donar ook sterker uit deze affaire komt, reageert de voorzitter stellig: “Ja, absoluut. Er gebeurt iets heel naars: je club gaat failliet. Vervolgens zie je de hele familie opstaan. Mensen komen in actie, er wordt geld ingezameld, er wordt meegedacht. Het blauwe hart gaat spreken. Met dit wat we nu hebben als resultaat. Dus ja, het was een zomer waarbij de zorgen groot waren. Maar als familie zijn we dichter bij elkaar gekomen. En dat is goed voor Donar, maar ook voor Groningen.”

“Toekomst zie ik zonnig tegemoet”

“Het resultaat is nu ook dat er een heel ander Donar staat. Het zit organisatorisch heel anders in elkaar. Wat dat betreft zie ik de toekomst zonnig tegemoet. En waar ik op hoop is dat we straks op de 23ste een uitverkocht Martiniplaza hebben. Dat het tegen Den Bosch volle bak is. Dat zou de bevestiging zijn dat Donar omarmd wordt. Dit is de familie die Donar steunt. Dit is de familie die Donar toekomst geeft. Ik ben er zeker bij, en als alle stoeltjes bezet zijn, dan zal ik daar met heel veel kippenvel zitten.”