Hullabaloo gaat fietsen inzamelen voor kinderen uit minimagezinnen

Het Hullabaloo Festival gaat samenwerken met Stichting Leergeld Groningen. Samen gaat men fietsen inzamelen voor kinderen uit minimagezinnen.

De bedoeling is dat de fietsen na het inzamelen opgeknapt gaan worden en vervolgens gedoneerd worden. “Op dit moment zijn er, door financiële redenen, nog te veel kinderen zonder een eigen fiets”, vertelt Mitchel Bovenlander van het Hullabaloo Festival. “En dat terwijl een fiets zo belangrijk is voor de bewegingsvrijheid van een kind. We willen allemaal dat een kind mee kan doen en zijn of haar plekje vindt. Zowel op school als daarbuiten. Met een eigen fiets geef je ze die mogelijkheid. We zijn blij dat we de handen ineen mogen slaan met Stichting Leergeld Groningen en daarmee het Kinderfietsenplan kunnen steunen. Zij doen waanzinnig werk met het inzamelen van fietsen, het opknappen ervan en het bieden van een helpende hand aan gezinnen die het zwaar hebben.”

Het Kinderfietsenplan is een initiatief van de ANWB. Stichting Leergeld Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van aanvragen en het zoeken van partijen die de fietsen op kunnen knappen. De fietsen die via de actie van Hullabaloo worden ingezameld, worden opgeknapt door Zorg voor Ambacht en Factor 5. Meer informatie vind je op deze website.

Het Hullabaloo Festival vindt op september plaats in het Stadspark. “Behalve leuke evenementen organiseren, vinden we het ook belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn.”