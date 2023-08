Huizenprijzen in Groningen stegen afgelopen dertig jaar sneller dan landelijk gemiddelde

De huizen in Groningen zijn sinds begin jaren negentig 5,4 keer zo veel waard geworden. Dat blijkt uit cijfers die Calcasa, een bedrijf op het gebied van woningmarktdata, met het AD heeft gedeeld.

Dertig jaar geleden was een gemiddeld huis in Groningen (omgerekend) 61.000 euro waard, nu is dat 329.000 euro. Daarmee ligt het tempo van de waardestijging hoger dan gemiddeld in Nederland, en ook hoger dan in de hele provincie Groningen. Een huis in de gemeente Groningen was in 1993 nog goedkoper dan in de rest van de provincie; nu is het juist andersom.

Landelijk is volgens Calcasa de gemiddelde woningwaarde de afgelopen dertig jaar gestegen van 82.000 naar 434.000 euro. De meest steile stijging is vrij recent: tussen 2013 en 2022 verdubbelde de gemiddelde woningwaarde. Daarna is er sprake van een lichte daling.