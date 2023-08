Hoornsemeer kleurt groen van de blauwalg

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is een fraai gezicht, maar voor mensen die het water in willen is het niet zo aantrekkelijk: het Hoornsemeer kleurt sinds zaterdag groen.

“De foto’s zijn gemaakt vanuit de wijk Hoornse Meer, vanaf de Gasthuiskade”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Het water op deze plek kleurt groen en geel van de blauwalg.” De website zwemwater.nl waarschuwt sinds vrijdag voor blauwalgen in het Paterswoldsemeer. Voor het meer geldt niet een negatief zwemadvies maar wel een waarschuwing. Zwemmen in water met blauwalg kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten.

Ook aan de Veenweg en bij het Achterom werden controles uitgevoerd, maar uit die metingen bleek dat het water van goede kwaliteit is. “Toch kleurt het water aan deze kant van de wijk groen en geel, en dat is een mooi gezicht, maar om hier nu in te gaan zwemmen?”