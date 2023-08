Honderd keer Stadspark Parkrun: “Hardlopen, wandelen, calorieën kwijtraken en vooral veel gezelligheid”

De Stadspark Parkrun werd zaterdag voor de honderdste keer gehouden. Victoria van der Schans van de organisatie kijkt met grote tevredenheid terug, en belooft dat er nog zeker honderd nieuwe edities gaan komen.

Hoi Victoria! Hoe is het vanochtend gegaan?

“Het was ontzettend leuk en gezellig. Van tevoren hadden we de wens uitgesproken dat als de honderdste keer gehouden zou worden, dat het dan heel leuk zou zijn als we ook honderd deelnemers zouden hebben. Bij eerdere edities zaten we gemiddeld rond de vijftig deelnemers. Maar onze wens is vervuld. Uiteindelijk kwamen er vandaag 112 mensen over de finishlijn. Veel mensen uit de stad, maar er was ook een deelnemer uit Bremen, uit Engeland en verschillende mensen uit het land die speciaal hiervoor naar Groningen waren gekomen.”

Hoe is deze Stadspark Parkrun indertijd ontstaan?

“Over de hele wereld worden parkruns gehouden. Twee jaar geleden was ik in Engeland, waar mijn zusje woont. Ze had van tevoren gezegd dat zoiets in haar stad georganiseerd werd en dat ik absoluut mee moest doen. Zo gezegd, zo gedaan. En dat was zo ontzettend leuk. Ik ben toen gaan kijken of zoiets in Groningen ook bestond. Het bleek toen net begonnen te zijn. Ik heb me daar bij aangesloten, en ben mij sindsdien gaan inzetten voor de organisatie.”

Wat maakt een parkrun zo leuk?

“Het concept is heel simpel. Op zaterdagochtend vanaf 09.00 uur leg je een afstand van vijf kilometer af door het Stadspark. Je kunt hardlopen, joggen of je kunt gewoon wandelen. Je kunt het in alle rust doen, maar je kunt het ook opnemen tegen de tijd, om een nieuw record te zetten. En wat het zo leuk maakt is de gezelligheid. Je bent gezond bezig, maar je leert ook nieuwe mensen kennen, er zijn leuke gesprekken. Het is een heel fijn begin van het weekend. Dat je lekker buiten aan het sporten bent, dat je het gezellig hebt, en dat je daarna aan je weekend kunt beginnen. Na afloop hebben we altijd koffie, thee en wat koekjes klaar staan.”

Nu horen we regelmatig berichten dat sommige leeftijdsgroepen niet zo actief zijn met sport en bewegen …

“Dat is ook één van de redenen waarom we dit gestart zijn. Het is laagdrempelig en gratis. En het zou super zijn als we zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. Het valt mij wel op dat de groep momenteel heel erg gemêleerd is. Zoals vandaag, dan zie je dat er kinderen en tieners deelnemen, maar ook senioren. Dus die verscheidenheid zit er goed in. Maar hoe meer mensen, hoe leuker.”

Er is wat dat betreft geen maximum?

“Haha nee. We zullen dan alleen wat meer koffie moeten gaan zetten.”

Honderd keer. Komen er nog honderd edities?

“Dat is zeker onze bedoeling. Dus over ongeveer twee jaar zou dan de 200ste editie gehouden kunnen worden. De Stadspark Parkrun gaat eigenlijk iedere zaterdag door. Enige uitzonderingen zijn stormen of wanneer er een festival in het Stadspark plaatsvindt die de route blokkeert. Maar dat is zeer incidenteel.”

Meer informatie vind je op deze website.