Hitte en ‘domme pech’ zorgden voor storingen in bruggen Stad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Trompbrug, het Blauwbrugje als de Van Ketwich Verschuurbrug begaven het (deels) tijdens de hete periode van vorige maand. Volgens havencoördinator Arjen Melchert waren de problemen met de bruggen vrijwel niet te voorkomen.

Op de website van de gemeente vertelt de havencoördinator donderdagmiddag dat een combinatie van warmte, uitgezet staal en ‘domme pech’ de veroorzakers waren van de problemen die de bruggen teisterden. Door de hitte zette het staal in de Trompbrug begin juli uit, waarna de brug werd afgesloten. De dag erna bleek een motor te zijn doorgebrand die de brug ‘uit de beveiliging haalt’, waardoor de brug vier dagen werd afgesloten.

Een week eerder bleek het Blauwbrugje door eenzelfde euvel niet meer dicht te kunnen. De fietsbrug over het Reitdiep staat daardoor nog steeds open. “Er zit een andere motor in het Blauwbrugje dan in de Trompbrug”, stelt Melchert. “Daarom is het wachten op levering van dit onderdeel voordat de brug gerepareerd kan worden.”

‘Domme pech’ voor ‘ziekenhuispatiënt’ Van Ketwich Verschuurbrug

Ook de Van Ketwich Verschuurbrug kreeg begin juli te maken met een storing. Ook hier leek de warmte de oorzaak van het euvel (de brug bleef een paar keer een paar centimeter omhoog staan) maar bij deze oversteek is meer aan de hand. Melchert: “Het lijkt erop dat de brug niet helemaal goed in de kabels hangt. Of dit echt het geval is, moet uit de 3D scan blijken.”

De resultaten van deze scan zijn nog niet binnen. Pas als duidelijk is dat wel zo is, gaat de brug weer over op normale bediening. Tot die tijd is de brug twee keer per dag open voor boten. Dan staan er monteurs bij de brug, die meteen kunnen ingrijpen als het misgaat en daarmee opstoppingen kunnen voorkomen.