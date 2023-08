Groninger Museum zet smerigste studentenkamer in het zonnetje

Foto: Mariakray via Pixabay

Studenten die denken dat ze in de smerigste studentenkamer wonen, kunnen zich tot maandag 11 september opgeven voor een winactie van het Groninger museum. De winnaar wint een grondige schoonmaak.

De inspiratie voor deze winactie was het vieze appartement van The Rollings Stones. ‘Toen dachten wij, dit soort vieze kamers moeten ook te vinden zijn in een studentenstad als Groningen’, vertelt Sanne Heesbeen van het Groningen Museum. Studenten in Groningen of Amsterdam kunnen meedoen door een video van hun vieze studentenkamer te maken. Het beeldmateriaal delen zij op Instagram of TikTok.

Talloze reacties

Sanne vervolgt: ‘Deze actie is speciaal gericht op studenten met hun vieze studentenkamer is het zonnetje te zetten.’ Tot nu toe zijn er talloze reacties binnengekomen van mensen die enthousiast zijn over de actie. Op sociale media wordt het bericht veelvuldig gedeeld en mensen taggen elkaar met de tekst: jij kunt sowieso meedoen.

De voorstelling van The Rolling Stones is te bezoeken tot en met 21 januari 2024. Meer uitleg en alle actievoorwaarden zijn te vinden op de website.

Sanne Heesbeen was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: