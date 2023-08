Het Groninger Landschap dompelt zich onder in geschiedenis Klooster Yesse met excursie

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Groninger Landschap organiseert komende vrijdag een bijzondere excursie waarbij deelnemers worden meegenomen in de geschiedenis van Klooster Yesse bij Haren.

Klooster Yesse was een cisterciënzer-vrouwenklooster dat gesticht werd in 1215. Het klooster zou qua omvang uitgroeien tot het derde klooster van de provincie. Zo bezat men onder andere grond in Onderdendam, in Gorecht, in Kostverloren, in Kropswolde en bij Angelslo (bij Emmen). In de zestiende eeuw had het klooster meerdere keren te lijden onder soldaten die rond de stad vochten en in het klooster werden ondergebracht. Daarnaast liep de belangstelling voor het kloosterleven terug. Uiteindelijk besloot de overheid om het klooster op te heffen. In 1579 trok stadhouder Rennenberg in het gebouw en richtte het in als hoofdkwartier.

Bij de excursie treden deelnemers in de voetsporen van de lekenbroeders van het klooster. Dit waren mannen die het zware werk verrichten. De excursie bestaat uit een fiets- en vaartocht. Vanaf het bezoekerscentrum Yesse fietst men richting Kropswolde, en bezoekt men verschillende plekken die een rol hebben gespeeld. Daarna maakt men een vaartocht over het Zuidlaardermeer. Tijdens de excursie geven ‘moderne lekenbroeders en zusters’ informatie, en ook is een gids van Het Groninger Landschap aanwezig.

Meer informatie over de excursie vind je op deze website.