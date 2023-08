Help de egel een handje met een egelhuis in je tuin

Het wordt ’s avonds weer eerder donker en de herfst staat voor de deur. De tijd waarin veel dieren, waaronder de egel, zich opmaken voor het aanstaande winterseizoen. En juist de egel kan volgens Natuurmonumenten wel wat hulp gebruiken.

“Jaarlijks worden er zo’n 135.000 egels doodgereden”, laat Natuurmonumenten weten. “Daarnaast zijn er voor de egel steeds minder plekjes waar ze kunnen verblijven. Als je kijkt naar de Nederlandse tuinen, dan zijn die vaak erg opgeruimd. In de herfst ruimen we de bladeren op, en er zijn geen plekjes waar dieren zich kunnen verstoppen. Voor mensen die niet van rommelhoekjes in hun tuin houden, is het egelhuisje een goede oplossing.”

Volgens de natuurorganisatie kunnen egelhuisjes kant en klaar worden aangeschaft, maar kun je zelf ook de handen uit de mouwen steken. Op de website is een beschrijving geplaatst hoe je met behulp van een aantal materialen een huis voor de egel bouwt. “Het hout dat je gebruikt moet onbehandeld zijn. Vurenhout is het beste, het liefst met het FSC-keurmerk.” Als je iets minder handig bent kun je ook van een kistje een egelhuis maken. “Wat handig is, is om een smalle entree te maken, zodat insluipers niet naar binnen kunnen. Plaats het huisje bij een schutting, dat vinden egels prettig. En zorg ervoor dat de opening van het huis niet naar het noorden of noordoosten is gericht.”

Een ander alternatief is om je tuin wat rommeliger te houden. Bijvoorbeeld door op een plek in je tuin wat bladeren te laten liggen.