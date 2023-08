Harense Intertoys sluit begin 2024 de deuren

Foto: Google Maps - Streetview

De Harense vestiging van speelgoedwinkel Intertoys zal begin volgend jaar de deuren sluiten. Dat laat Haren de Krant maandag weten.

Eerder meldde Haren de Krant al dat het pand te koop staat. Uit navraag blijkt dat de winkel begin volgend jaar uit Haren gaat vertrekken. Intertoys heeft de keuze gemaakt om te gaan investeren in het ‘winkelnetwerk in omliggende gebieden’. Zo heeft men het plan om de locatie op de Vismarkt uit te breiden.

Het Intertoys-filiaal heeft een rijke geschiedenis. In de jaren zeventig begon de familie Swarte aan De Brinken een zelfstandige speelgoedwinkel. Deze winkel sloot zich later aan bij de Intertoys formule. In 2006 besloot eigenaar Rob Swarte, de tweede generatie die de winkel bestierde, om de zaak te verkopen aan Intertoys. Wat er met het pand aan De Brinken gaat gebeuren is op dit moment nog onbekend.