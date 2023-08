Handig in de Buurt bemachtigt plekje in gezaghebbende ranglijst Duurzame 100: “Heel erg trots”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het initiatief ‘Handig in de Buurt’ van Conny Eldering, uit de wijk De Hoogte, is één van de honderd meest invloedrijke initiatieven in Nederland op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dat is woensdag bekendgemaakt.

“Ik ben ontzettend trots”, vertelt Eldering. “Waar we in eigen gemeente niet echt de wind mee hebben, wordt landelijk wel gezien wat wij doen. En dat is geweldig. Afgelopen winter kregen we al de Opnijprijs toegekend. Met die titel mogen we ons het beste circulaire burgerinitiatief van de provincie noemen, met ook nog eens een heel mooi rapport. En nu hebben we ook een plekje gekregen in de Duurzame 100. Op welke plek we staan, wordt later bekend gemaakt.”

Duurzame 100

De Duurzame 100 bestaat sinds 2009. In dat jaar publiceerde dagblad Trouw een ranglijst met de honderd meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzame ontwikkeling. Sindsdien wordt de lijst jaarlijks gepubliceerd, en geldt het als een gezaghebbende ranglijst. In 2019 is er een wijziging doorgevoerd waarbij men is zich gaan richten op initiatieven vanuit de samenleving.

“Het gaat een onvergetelijke dag worden”

“De lijst wordt in september stukje bij beetje bekendgemaakt”, vertelt Eldering. “Dus op welke plek we staan, dat weten we nog niet. En weet je. Eigenlijk maakt het me helemaal niet uit op welke plek ik sta. Het is al geweldig dat wij überhaupt op deze lijst staan. We gaan er ook een mooie dag van maken. In Pakhuis De Zwijger in Amsterdam wordt in september een dag gehouden, waar we naar toe gaan. Voor de duidelijkheid, we inderdaad. Want Handig in de Buurt is niet alleen Conny Eldering, maar het wordt gedragen door heel veel mensen. Sommige vrijwilligers zijn ook nog nooit in Amsterdam geweest, dus dat gaat een onvergetelijke dag worden.”

Handig in de Buurt

Handig in de Buurt is een sociale onderneming. “Als mensen lid zijn, kunnen ze gebruik maken van een grote en diverse hoeveelheid gereedschappen, materialen en diensten. Maar het is meer dan alleen dat. In De Hoogte zitten we op een vaste locatie, dat dient als sociale ontmoetingsplek. We werken aan een dorpsgevoel, een noaberschap, dat we proberen te versterken in elke wijk door overal aanwezig te zijn. En we helpen mensen. Als iemand een klus niet uit kan voeren, dan ondersteunen we daarbij. Maar het contact is het belangrijkste. Een kopje koffie met iemand drinken en de tijd voor een gesprek nemen, kan veel betekenen.”

Stortplaats

Waar op landelijk niveau Handig in de Buurt in het zonnetje wordt gezet, hangt op lokaal niveau de vlag er heel anders bij. Eerder deze zomer kwam Eldering in het nieuws omdat hij niet meer afval kan afvoeren bij de vuilstort. Eén van de onderdelen van Handig in de Buurt is namelijk dat mensen geholpen worden bij het afvoeren van grofvuil. Het gaat om mensen die geen auto hebben, of geen rijbewijs hebben. Op een gegeven moment werd Eldering bij de stortplaats geweigerd. Er mag namelijk vier keer per jaar gratis afval worden afgevoerd, waarbij de gemeente Handig in de Buurt ook nog eens ziet als een bedrijf, wat kosten met zich mee brengt, die Eldering weigert te betalen.

“Ik ga niet meer zeuren”

“Die situatie waar we het eerder deze zomer over hadden … de situatie is nog steeds hetzelfde. Vanuit de gemeente wordt er gefrustreerd en geblokkeerd. Zo ga je toch niet met burgerinitiatieven om? Handig in de Buurt is een burgerinitiatief waarbij we de zwakkeren in de samenleving helpen en ondersteunen. Op dit moment heb ik zoiets, ik ga niet meer zeuren, de gemeente komt maar naar mij toe en ik doe gewoon mijn ding.”

Verslaggever Maarten Siepel maakte een reportage over de situatie bij Handig in de Buurt: