Grote zorgen over gesloten opvanglocatie daklozen Spilsluizen: “Dit moet deze week nog worden opgelost”

Dak- en thuislozen kunnen sinds een aantal dagen niet meer terecht in de dagopvanglocatie aan de Spilsluizen. Het Groningse project ‘Stadjers Hand in Hand’ heeft een brandbrief gestuurd, de fracties van het CDA en Stadspartij 100% voor Groningen willen dat de situatie nog deze week wordt opgelost.

“Ik liep vanmiddag via de Spilsluizen”, vertelt Mirjam Nagelmaker van Stadjers Hand in Hand. “Een meneer, waarvan ik weet dat hij er opvang krijgt, bonkte met zijn hoofd tegen de deur. Hij was helemaal de weg kwijt. Ik heb hem rustig proberen uit te leggen wat er aan de hand is, maar de meneer flipte helemaal. Met zijn handen greep hij naar zijn hoofd, en hij riep dat hij er niets van begrijpt. Dat ie gek wordt. (Korte stilte) Je ziet een mens die volledig in de stress zit. En ik wil echt een oproep doen aan het Leger des Heils om per direct de locatie te heropenen. We hebben het hier over mensen.”

Leger des Heils en Open Hof

Dak- en thuislozen worden al jarenlang opgevangen door Open Hof en het Leger des Heils. Afgelopen voorjaar maakten de twee organisaties bekend dat ze de krachten gaan bundelen. De twee bestaande opvanglocaties aan de Kostersgang en de Spilsluizen zouden samengevoegd gaan worden, waarbij de Kostersgang de deuren zou gaan sluiten. Verschillende partijen reageerden enthousiast omdat de openingstijden flink verruimd zouden worden. Deze zomer was de samenvoeging een feit, maar de locatie aan de Spilsluizen zou slechts tien dagen geopend zijn.

Mirjam Nagelmaker (Stadjers Hand in Hand): “We kunnen dit niet accepteren”

Nagelmaker: “We hebben het over mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Die niet weten wat er aan de hand is. De locatie hier aan de Spilsluizen wordt door hen gebruikt om een broodje met pindakaas te kunnen eten, om er een kop koffie te drinken en om eventueel gesprekjes te voeren. En dan kun je je afvragen hoe belangrijk dat is. Nou, om dat antwoord te geven, dat is heel belangrijk. Juist voor deze mensen is regelmaat heel belangrijk. Een vast pastroon, waarbij ze geholpen en beschermd worden. En juist deze mensen laten we nu aan hun lot over. Dat kunnen we niet accepteren. Want zonder deze opvang zwerven deze mensen op straat rond.”

Gerhard ter Beek (Open Hof): “Ik ga hier niks over zeggen”

Waarom de locatie aan de Spilsluizen gesloten is, is lastig te achterhalen. Gerhard ter Beek van Open Hof laat weten dat hij er helemaal niks over gaat zeggen. “Ik weet van niks, het Leger des Heils is in charge.” Het Leger des Heils op haar beurt lukt het niet om maandagavond met een reactie te komen. Een woordvoerder laat weten hier dinsdag op terug te komen.

Gemeente Groningen: “Afstemmen werkwijzen heeft meer tijd nodig, Kostersgang gaat weer open”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang zit ondertussen wel bovenop de zaak. Haar woordvoerder laat weten dat er meer tijd nodig is om werkwijzen op elkaar af te stemmen. “Toen bekend werd dat deze samenvoeging gerealiseerd zou worden is er veel energie ingestoken om dit in goede banen te leiden. Wat we zien is dat het Open Hof en het Leger des Heils hun eigen medewerkers en hun eigen werkwijzen hebben. Dat is wennen. Na de opening van de Spilsluizen bleek al snel dat er meer tijd nodig is. Om de mensen niet voor een dichte deur te laten staan hebben we de Kostersgang weer geopend. We maken dus even een pas op de plaats, waarbij het de intentie is om de kwetsbare groep mensen, waar we het over hebben, hier niet het slachtoffer van te laten worden. De wethouder laat zich informeren, maar het is wel het Leger des Heils dat stappen moet ondernemen.”

Jalt de Haan (CDA): “Dagelijks maken zeventig mensen gebruik van de locatie”

Jalt de Haan is fractievoorzitter van het CDA. Hij schrikt van de berichten. “Ik vind dit heel bizar. Door de situatie raken er dak- en thuislozen in paniek. En het leek aanvankelijk allemaal zo positief. De locatie zou langer geopend zijn, en de praktijk is nu dat het hele gebouw op slot zit. Dagelijks maken er zo’n zeventig mensen gebruik van de locatie. Het is een belangrijke voorziening, waarbij je zonder te communiceren, dit sluit. Het is schandalig dat dit gebeurd. Zo ga je niet met mensen om. Je hebt het over zwakke mensen waar wij als schild voor moeten gaan staan. En ik ben blij dat de wethouder hier mee bezig is, en dat de Kostersgang heropend wordt.”

“Deze week moet er een oplossing komen”

De Haan vindt ook dat de gemeente een rol heeft in dit verhaal: “Het Leger des Heils krijgt subsidie van de gemeente. Dat betekent ook dat we een verantwoordelijkheid hebben. En aan de andere kant moet mij ook van het hart dat deze situatie vervelend is. Ja, er moet een oplossing komen. Maar ondertussen hebben we het ook over vrijwilligers bij het Leger des Heils en Open Hof die zich met hart en ziel voor de zaak inzetten. Zij verdienen deze situatie niet. Daarom vind ik ook dat er nog deze week een oplossing moet komen.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Deze groep mag niet van de regen in de drup belanden”

Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen sluit zich daar bij aan: “Als fractie gaan wij deze situatie zorgvuldig volgen. Ik heb begrepen dat een deel van de daklozen in de Kostersgang welkom is. Maar welk deel? En hoe wordt er geselecteerd? Wij wachten als fractie met smart op de uitleg van de wethouder. En als een oplossing voor de opvang te lang op zich laat wachten, dan zullen wij de wethouder vragen of zij wil bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Je hebt het over een hele kwetsbare groep. Deze groep mag niet een speelbal worden, en mag ook niet van de regen in de drup belanden. Wij zitten als fractie hier bovenop.”