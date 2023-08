Grote kans dat blauwe supermaan goed te zien zal zijn

Foto: Joris van Tweel

De kans is groot dat in de nacht van woensdag op donderdag de blauwe supermaan goed te zien zal zijn vanuit Groningen. Weerplaza verwacht opklaringen voor onze regio.

Bij een blauwe supermaan verwacht je wellicht dat de maan een blauwe kleur zal hebben, maar dat is niet het geval. Bij een supermaan lijkt een volle maan groter en helderder dan normaal, omdat de afstand tussen de maan en aarde kleiner is. Wanneer er twee volle manen in één maand tijd voorkomen, dan wordt er gesproken van een blauwe maan. Volgens Weerplaza zijn de omstandigheden in Groningen goed om de maan te gaan spotten. Je kunt dit volgens het instituut het beste woensdagavond gaan doen, op het moment dat het gaat schemeren. Volgens Weerplaza is het effect van de supermaan dan het grootst, omdat de maan dan laag aan de horizon staat. De maan komt op in het zuidoosten.

Woensdagavond verloopt grotendeels helder. Wellicht is er wat lichte sluierbewolking. Ook de nacht van woensdag op donderdag verloopt helder, waarbij in de tweede helft van de nacht de bewolking toe neemt, en er vanaf dan ook buien mogelijk zijn.