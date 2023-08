Grote hoeveelheid drugs en geld aangetroffen in bromfiets

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zaterdagavond bij een verkeerscontrole een 20-jarige inwoner van de stad aangehouden omdat hij in bezit was van een grote hoeveelheid drugs. Dat meldt de politie op sociale media.

De agenten zagen de bromfietser rijden en besloten om hem te controleren. “Daarbij troffen we een grote hoeveelheid drugs en geld aan. De spullen vonden we in de bromfiets. We hebben daarop de bestuurder aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau, en zal daar verhoord worden.”

Uit een afbeelding die de politie deelt blijkt dat het qua geldbedrag om enkele honderden euro’s te gaan en verschillende soorten drugs. “De persoon is aangehouden vanwege het vervoer, de handel en het in bezit hebben van drugs.”