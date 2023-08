Groningse studenten testen zonneauto voor World Solar Challenge in Australië

Foto: Denise Overkleeft

Het Groningse studententeam van Top Dutch Solar Racing heeft gistermiddag op het RDW testcircuit in Lelystad hun zonneauto de “Green Thunder” getest. Het is de laatste officiële test voor de World Solar Challenge, dat plaatsvindt in Australië aankomende oktober.

Tijdens de testdag werd gekeken of alles van de zonneauto naar verwachting werkt, zoals de remmen en de limieten. De zonneauto kan een maximum snelheid van 140 kilometer per uur aantikken. Ondanks dat moeten de studenten zich in Australië wel houden aan de maximum snelheid op de wegen.

In september zal Top Dutch Solar Racing alvast vertrekken naar Australië. Zij komen aan in het zuiden van het land en zullen vervolgens richting het noorden gaan om de zonneauto te testen. Dit wordt onder andere gedaan om de auto te laten wennen aan de weersomstandigheden. De race begint in Darwin, dat helemaal in het noorden van het land ligt. Er wordt een reis van drieduizend kilometer gemaakt naar het zuiden. Het eindpunt moet Adelaide worden.

In juni werd de nieuwe zonneauto gepresenteerd in het Forum. Toen gaf het team, dat bestaat uit studenten van verschillende onderwijsinstellingen, aan dat het doel is om wereldkampioen te worden. In de auto kan het maar liefst vijftig graden worden. “Nee, voor comfort moet je niet in de auto gaan zitten”, zei coureur Mourad Mougou.

Verslaggever Mirre van de Klok sprak Top Dutch Solar Challenge tijdens de presentatie van de “Green Thunder”: