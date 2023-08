Groningse politiek loopt morgen mee mee in Pride Parade 2023

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Tijdens de tweede editie van Groningen Pride, die vrijdag en zaterdag plaatsvindt op verschillende plekken in de stad, wordt op de zaterdagmiddag voor het eerst een parade georganiseerd: de Groningen Walk. In de tocht, onder leiding van een roze trekker die door heel Groningen gaat, loopt ook een ‘blokje’ Groningse politiek mee.

Naast wagens met muziek, diverse organisaties en een koets met drags doen ook afgevaardigden van D66, PvdA, GroenLinks, de Partij voor het Noorden, de Partij voor de Dieren, Volt en de SP mee met de demonstratieve en kleurrijke optocht. Met de deelname aan de parade willen de partijen laten zien dat ze diversiteit zichtbaar willen maken.

Volgens de organisatie van de politieke deelname, die in handen is van raadslid Joren van Veen (PvdA) en fractiemedewerker Bregje Hoed (D66), is ; als één blok achter Pride en diversiteit staan’ het doel van deze actievan het politieke statement: “Ik vind het een mooi signaal afgeven dat we met een groot aantal politieke partijen meelopen bij deze Groningse Pride. Want gelijke rechten, respect en acceptatie voor queer-mensen zijn helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom is de Pride zo belangrijk.”

De parade is zaterdag van 13:30 tot 16:00. Iedereen die mee wil lopen kan verzamelen op de Ossenmarkt, vanwaar de stoet zal vertrekken. Het hele weekend zijn er nog andere Pride activiteiten. Het gehele programma is te vinden op de website van Pride Groningen.