Groningse filmmaker Joey Benistant over zijn eerste film

Foto: Joey en Matthijs

‘Het leven is niet kort genoeg’ is Benistants’ eerste film en gaat over zijn jeugdvriend Matthijs. De film doet mee in de Gouden Kalf competitie in de categorie korte documentaire. Ook is ‘Het leven is niet kort genoeg’ geselecteerd voor de NFF-Debuutcompetitie.

In het begin draait de vriendschap tussen Joey en Matthijs vooral om het uithalen van gekke stunts en het filmen daarvan. Maar gaandeweg gaat het steeds slechter met Matthijs, die zich verliest in drank en drugs. Ook dit legde Joey Benistant vast op film.

Niet zoveel invloed

In 2019 overleed Matthijs, de beste vriend van Joey, aan een overdosis. Joey vertelt over de aanloop naar deze gebeurtenis: ‘In het begin wisten wij niet zoveel van zijn drank- en drugsgebruik. Naarmate de vriendschap vorderde werd het steeds duidelijker. Het was niet een lijn die alleen maar afliep. Er waren ook punten waarop het weer beter ging. Daarom is het denk ik ook heel moeilijk om grip te krijgen op zo’n situatie. Iemand moet het echt zelf willen om beter te worden. Wat we gemerkt hebben is dat je er niet zoveel invloed op hebt helaas. Dat is wel een harde realiteit.’

Rauw rommelig en vies

‘Ik heb eerst een MBO opleiding gevolgd aan het Noorderpoort voor film’, vertelt Joey. ‘Daarna ben ik naar het HBO gegaan in Friesland op de Academie voor Popcultuur. Ik wist al vanaf jonge leeftijd al dat ik iets met film wilde doen.’ Voor de film ‘Het leven is niet kort genoeg’ gebruikt de jonge filmmaker een ongewone montagestijl. De ‘Frankenstein montage’ ontstaat door te werken met een aantal verschillende camera’s. ‘Dat alles hecht ik aan elkaar. Het liefst een beetje rauw, rommelig en vies.’

Jonge leeftijd

Joey hoopt dat hij met deze documentaire kan laten zien wat er achter een verslaving schuilgaat en hoe je op jonge leeftijd omgaat met iemand die een verslaving heeft. Op de vraag hoe hij er zelf mee om ging, vertelde hij het volgende: ‘Tot het moment dat hij overleden was, had ik altijd hoop dat het goed zou komen.’ Joey hoopt dat mensen meer begrip krijgen voor mensen zoals Matthijs door deze documentaire.

De documentaire gaat op 25 september tijdens het Nederlands Filmfestival in première. Twee dagen later, op woensdag 27 september, wordt ‘Het leven is niet kort genoeg’ om 21.55 uur uitgezonden bij BNNVARA op NPO3.

Joey Benistant was te gast tijdens de OOG ochtendshow: