Groningse band Statera lanceert single over spijt

Foto: Statera

‘Regret’ is het nieuwe nummer van de band Statera, een alternatieve rockband met punk invloeden. De band wil met deze single aandacht vragen voor het belang van jezelf leren vergeven, voor jongeren met mentale problematiek.

Het begon als een soloproject van zanger en gitarist Alexander Banic uit Beijum, maar werd pas een geheel toen bassist Max van der Kleij uit Middelstum en drummer Gijs van der Stelt uit Toornwerd zich bij de band aansloten.

Melodie als eerst

Volgens Alexander was er geen bijzondere aanleiding voor het ontstaan van dit nummer. Hij vertelt: ‘We schrijven eerst de muziek en dan komt de tekst vanzelf. Achteraf gaan we het resultaat met z’n allen interpreteren en dan kijken we welk thema bij iedereen terugkomt. De melodie ontstaat als eerst.’ ‘Alexander komt vaak de repetitieruimte binnen met een nummer met een melodie’, vult Max aan, ‘en soms heeft hij ook een compleet nummer geschreven.’

Klikte meteen

Alexander en Max kennen elkaar van de middelbare school. Ze kwamen elkaar wel eens tegen op een verjaardagsfeestje. Later troffen ze elkaar aan bij de Groningse studentenvereniging Cleopatra. Max gaf toen aan dat hij een band zocht waarin hij de bas kon bespelen. Op dat moment twijfelde Alexander of zijn soloproject wel zou werken en toen heeft hij contact opgenomen met Max. ‘Ik vind het nogal lastig om mezelf te pushen’, zegt Alexander over alleen muziek maken. ‘Toen zijn we een keer samen gaan zitten om dingen te maken en toen kwam ik mijn drummer Gijs ook tegen bij Cleopatra.’ Volgens Max klikte het meteen, ook al kan hij niet uitleggen waar dat door kwam. ‘Heel vaak als ik binnenkom met een nummer op mijn headset, dan heeft hij dat nummer ook net in zijn hoofd.’

Zieke vader

Op de vraag waar de bandleden zelf spijt van hebben, vertelt Alexander over zijn vader: ‘Mijn vader was ziek toen ik jong was en ik had weinig oog voor hem, want ik had het niet door. Daar heb ik na zijn overlijden veel spijt van gehad. Toen ik er met mensen over ben gaan praten, leerde ik mezelf vergeven.’ Dat laatste is iets wat Alexander anderen wil meegeven: ‘Ga erover praten.’

Max van der Kleij en Alexander Banic waren te gast tijdens de OOG Ochtendshow: