Groningers van De Formatie in finale SBS6-progamma The Talent Scouts

Joris, Jorrit en Wouter zijn al behoorlijk gespannen. Zateragavond staan ze met hun band De Formatie namelijk in de finale van het SBS6-programma The Talent Scouts.

Ze zijn met enige regelmaat op Groningse studentenfeestjes te vinden en hebben ook in Huize Maas al geregeld de pannen van het dak gespeeld. En toen was daar ineens een berichtje in de instagram: “We zijn voor het programma gevraagd. Toen moesten we auditie doen. Dat ging echt rampzalig slecht maar we mochten toch door naar de TV-show,” vertelt gitarist en leadzanger Joris Hoeksema.

Bij het programma kunnen coaches een bedrag bieden op de talenten. Wie het meeste biedt krijg het talent dan in het team. “Wij kregen rapper Donnie als coach, en die wilden we ook het liefst. Ook omdat hij een hiphop-achtergrond heeft,” vertelt Wouter van der Galien.

En die voorliefde voor iemand met een hiphop-achtergrond komt niet uit de lucht vallen. De Formatie begon namelijk ook als hiphopgroep. “Mensen kunnen ons kennen van onze hit Caravan,” aldus Jorrit Ludolphy. “Één van ons besloot uit de groep te stappen en dat was wel een beetje onze rap-genius, dus toen zijn we maar muziek gaan maken en liedjes gaan zingen,” vult Wouter aan.

Aan het programma zit een behoorlijke prijs verbonden: “de prijs is een optreden op Pinkpop volgend jaar,” vertelt Joris. “Dat was ook het eerste festival waar wij samen heen zijn geweest, dus dat zou wel heel mooi zijn.” De finale van The Talent Scouts is zaterdagavond om 20.30 uur op SBS6. “We willen Groningers vragen om te kijken en op ons te stemmen. Je kan een cijfer geven. Geef ons een tien!”