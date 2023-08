Groninger Museum zoekt vieze studentenkamer voor grote schoonmaak

Het Groninger Museum zoekt studenten van wie de ranzige studentenkamer wel een grondige schoonmaak kan gebruiken. Zij kunnen zich vanaf nu opgeven.

Bezoekers die de tentoonstelling ‘The Rolling Stones – Unzipped’ hebben gezien, weten waar het om gaat. De band leefde zestig jaar geleden in een ranzig appartement aan Edith Grove in Londen. Dat appartement is nagebouwd in het Groninger Museum: vuile vaat, vieze bedden vol rommel, overal etensresten en uitgedrukte sigaretten.

Voor studenten met net zo’n smerige kamer heeft het Groninger Museum een winactie bedacht, namelijk een grote schoonmaak. Studenten in Groningen of Amsterdam kunnen meedoen door een video van hun vieze studentenkamer te maken. Het beeldmateriaal delen zij op Instagram of TikTok.

Meedoen aan de winactie kan tot en met maandag 11 september. Meer uitleg en alle actievoorwaarden zijn te vinden op de website http://groningermuseum.nl/clean-me-up-winactie.