Groningens Ontzet traditioneel met paardenkeuring op de Ossenmarkt: ‘Ze is zesde geworden’

Meer dan 350 jaar geleden wist Groningen de Bisschop van Munster, oftewel Bommen Berend, te weerstaan. Eeuwen later viert en herdenkt de stad het beleg nog steeds en daar hoort traditioneel de paardenkeuring op de Ossenmarkt bij.

‘Bij de paardenkeuring worden paarden gekeurd. Paarden van stalhouders uit de stad maar vooral uit het Ommeland, en die kunnen dan prijzen winnen’, vertelt voorzitter van Volksvermaken Groningen Karina Stapensea. ‘De paardenkeuring is een traditioneel onderdeel van het Groningens Ontzet. Daar is natuurlijk ook het schilderij van Otto Eerelman naar gemaakt, wat in het Stadhuis hangt. Wij organiseren dit al heel erg lang’.

Traditie

De paardenkeuring trok veel bezoekers. ‘We hebben het eerste deel gezien. Het is een tijd geleden dat we hier geweest zijn, maar volgens de traditie hoort het er wel bij dat je naar de paardenkeuring gaat’, vertelt een man. ‘Ik zie dat het ook wordt opgepakt door de jongere generatie, maar dat de schoolvakanties nog niet over zijn werkt daar misschien ook wel aan mee’, vervolgt hij. ‘Ik ben hier alleen voor de paarden’, zegt een meisje lachend.

Vanavond wordt het Groningens Ontzet traditioneel afgesloten met een vuurwerkshow aan de Zuiderhaven.