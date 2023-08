Groningens Ontzet afgesloten met groots vuurwerk: “Erg veel mensen” (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De viering van Groningens Ontzet is maandagavond afgesloten met een vuurwerkshow in de Zuiderhaven. De show trok veel belangstelling.

“De vuurwerkshow begon met een optreden van de bekende artiest TikTok Tammo”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Rond 22.45 uur ging het eerste vuurwerk de lucht in. De show duurde een klein half uur.” Volgens de fotograaf was het erg druk. “Er hadden zich veel mensen rond de Zuiderhaven verzameld. Mensen stonden op de Emmasingel, op de Sluiskade en op de Praediniussingel.”

Met het vuurwerk komt er een einde aan de viering van Groningens Ontzet, dat afgelopen zaterdag al begon. In de stad waren er diverse activiteiten en festiviteiten te bezoeken. Zo vond er bij het Museum aan de A een theatervoorstelling plaats, waren er muzikale optredens in de binnenstad, vond er een paardenkeuring plaats op de Ossenmarkt en werd in de Der Aa-kerk de Groote Maaltijd aangeboden.