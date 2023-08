Groningen Swim Challenge haalt ruim 136.000 euro op: “Na de finish komen de emoties los” (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De negende editie van de Groningen Swim Challenge zit er op. In de Oosterhaven maakte de organisatie bekend dat er 136.000 euro is opgehaald.

“Het was een hele mooie editie”, vertelt Johan Broesder van de organisatie. “Het is nu rond 20.30 uur, en de laatste deelnemers zijn zojuist huiswaarts gegaan. Wij zijn nu druk bezig om alles op te ruimen. En er moet nogal wat opgeruimd worden, haha.” Zaterdagochtend om 04.30 uur ging in Lauwersoog de UltraSwim van start, een uurtje later begon in Zoutkamp de Classic Swim. Rond 18.00 uur arriveerden de zwemmers in de Oosterhaven. “De omstandigheden waren perfect. Het was prima weer. Alleen bij Garnwerd hebben we als organisatie even ingegrepen, toen een onweersbui naderde. De zwemmers hebben we toen even naar de kant gehaald.”

“Geen uitvallers”

Aan het eind van de dag blijkt ook iedereen de finish gehaald te hebben. “We hebben vandaag geen uitvallers gehad. Alle ruim 220 deelnemers zijn over de finish gekomen. Ook zijn bij ons geen medische problemen bekend. Dus ook op dat vlak is het prima verlopen.” Het geldbedrag noemt Broesder een geweldig mooi resultaat. “De verwachting is dat het bedrag de komende dagen nog een beetje op gaat lopen. Over een aantal weken zullen we het bedrag overhandigen aan het UMCG.”

Tekst gaat verder onder de foto:

In de Oosterhaven is de finish. Deelnemers worden vanaf de kant aangemoedigd. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

“We kennen allemaal wel iemand die met deze ziekte te maken heeft”

Met de Groningen Swim Challenge wordt er geld opgehaald voor het UMCG Kanker Research Fonds. Met het geld kan er meer onderzoek worden gedaan naar het voorkomen, behandelen en genezen van kanker. “Wat er op zo’n dag ook bij hoort zijn de verhalen en de emoties. Na de finish zie je dat zo nu en dan de emoties de overhand krijgen. Maandenlang is er soms getraind en geoefend voor dit monsterevenement. En dan zit het erop. En we hebben het over een ziekte die niemand zijn of haar deur voorbij gaat. Of het nu in de eerste of tweede lijn is, we kennen allemaal wel iemand die te maken heeft met deze ziekte. Met het zwemmen kunnen we de ziekte niet uitbannen. Maar we kunnen wel heel veel geld inzamelen om verder onderzoek te kunnen doen hiernaar.”

Jubileumeditie

Voor volgend jaar wacht er een jubileumeditie. “Dat wordt onze tiende keer. En terwijl ik dat zeg realiseer ik mij hoe snel het allemaal gegaan is. Acht jaar geleden begonnen we als een klein evenement. Tegenwoordig zijn we in grote delen van het land bekend, en doen er ook mensen mee uit andere provincies, tot aan Zeeland toe. Vaak zijn het wel mensen die een band hebben met deze regio, maar het is heel mooi om te zien hoe het omarmd wordt.”