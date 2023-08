Groningen heeft grootste oppervlakte zonneparken van Nederland

Met 633 hectare aan zonneparken staat de provincie in Nederland bovenaan de ranglijst als het gaat om het totale areaal aan panelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster. De gemeente Groningen doet daarbij een relatief kleine duit in het zakje.

Hoewel de hoeveelheid zonneparken in Groningen relatief klein is in vergelijking met andere provincies, staat Groningen qua oppervlakte fier aan kop in Nederland. Groningen heeft wel de meeste parken met een groot oppervlak, waarbij het zonnepark van Solarfields in Vlagtwedde (120 hectare, 320.000 panelen) bovenaan staat. In onze gemeente doet slechts één zonnepark mee met de grote jongens: het zonnepark van Roodehaan heeft op 22 hectare ruim 80.000 panelen.

Hoewel de meeste zonneparken ruimte hebben ingenomen van voormalige landbouwgrond (ruim 66 procent van alle zonneparken in de provincie Groningen) blijft het totale aandeel van zonneparken op landbouwgrond beperkt. Slechts 0,25 procent van alle landbouwgrond in Groningen is bebouwd met zonnepanelen. Dat is wel een stuk meer dan het landelijk gemiddelde van 0,12 procent van het totale Nederlandse landbouwareaal.

Het bouwen van zonneparken voor de overschakeling naar groene stroom verloopt, zeker in Groningen en Drenthe, niet zonder problemen. Eerder dit jaar riep Enexis nog op om voorlopig te stoppen met de bouw van nieuwe, grote zonneparken in onze regio. Er is hier te weinig vraag naar stroom en het vervoer van de elektriciteit naar plekken waar deze wel gebruikt kan worden zorgt voor overbelasting van het stroomnet.