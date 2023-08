Groningen goed vertegenwoordigd bovenaan kandidatenlijst SP voor Kamerverkiezingen

De Plenaire Zaal van de Tweede Kamer - Foto: Husky via Wikimedia Commons (CC 4.0 Int)

Met twee Stadjers in de top vijf is de gemeente Groningen flink vertegenwoordigd bovenaan de voorlopige kandidatenlijst van SP voor de Tweede Kamerverkiezingen van november. Sandra Beckerman (plek twee) en Jimmy Dijk (plek vier) maken, met het oog op de laatste peilingen, goede kans om hun blauwe zetel te behouden in november.

Achter Dijk en Beckerman staat het voormalige Groninger raadslid Nicole Temmink op de zevende plek op de concept-kandidatenlijst. Mocht de SP haar hoeveelheid zetels na november handhaven, maakt ook zij kans om terug te keren in de Tweede Kamer.

De SP kiest in de top van de lijst voor ervaring, maar laat verderop ruimte voor nieuwe gezichten. Eén daarvan is Niels van der Wijk uit Ten Boer op plek 26. De SP zet Van Wijk op de lijst vanwege zijn ervaring met aardbevingen en de bijbehorende schade door gaswinning in Groningen. De Ten Boerster stond in maart ook op de lijst voor de Statenverkiezingen, maar greep met zijn derde plek op de lijst net naast een zetel.

Wethouder Eelco Eikenaar uit Groningen en vertrekkend Kamerlid Renske Leijten (gestudeerd in Groningen) staan onderaan de kieslijst als lijstduwers.

De kandidatenlijst voor de SP is nog niet definitief. Op 23 september wordt over de definitieve lijst gestemd tijdens een algemene ledenvergadering.