GroenLinks: ‘Gemeente moet met om tafel met onderwijs over hoge tarieven collegegeld voor Oekraïense studenten

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het gemeentebestuur moet zo snel mogelijk om tafel met de RUG en de Hanzehogeschool over de hoge tarieven voor collegegeld voor studenten uit Oekraïne. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. Volgens de fractie zijn de gevolgen van de verhoging van het tarief (Oekraïense studenten kregen tot vorig jaar korting) zwaar en mogelijk zelfs gevaarlijk.

Hogescholen en universiteiten hebben besloten om het lage collegegeldtarief, dat afgelopen jaar gold voor studenten uit Oekraïne, niet voort te zetten voor de groep die dit jaar begint aan hun studie. Afhankelijk van hun studie betalen ze nu tussen de acht- en vijftienduizend euro voor een jaar studeren in Groningen, in het mildste geval zo’n vier keer hoger dan het tarief voor studenten uit de Europese Economische Regio.

De Sociale Brigade, de organisatie die vluchtelingen uit het door oorlog getroffen land helpt in onze gemeente, gaf twee weken geleden al aan dat sommige Oekraïense studenten hun studie nu moeten uitstellen door de verandering. Een enkeling zal zelfs terug naar Kiev gaat om daar verder te studeren, terwijl familieleden in Nederland achterblijven. Zorgelijk, aldus GroenLinks: “Nieuwe Oekraïense studenten hebben vrij laat te horen hebben gekregen dat hun collegegeld zo hoog wordt,” stelt GroenLinks-fractievoorzitter Jeffry van Hoorn. “Groningen is een plek waar we steun bieden aan mensen uit oorlogsgebieden, dus ook aan deze studenten uit Oekraïne. Daarom hopen we dat de gemeente iets voor ze kan betekenen.”

GroenLinks is het dan ook niet eens met de stellingname van de RUG in deze kwestie. De universiteit gaf eerder al aan dat het niet consistent zou zijn om het lage tarief alleen te geven aan vluchtelingen uit Oekraïne. Dat zou vluchtelingen uit andere oorlogsgebieden tot stiefkinderen maken. De RUG moet volgens GroenLinks alles doen om studenten uit een oorlogsgebied te ondersteunen en hun situatie niet verder te bezwaren. Binnen de bestaande regels zouden uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor bepaalde groepen of individuen, dus ook voor studenten die uit andere conflicten afkomstig zijn.