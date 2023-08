Gratis kookboek voor klanten voedselbank

Foto: Voedselbanken Nederland

De klanten van de Voedselbank Groningen krijgen vanaf komende maandag het gratis kookboek ‘Samen koken in Groningen’ uitgereikt.

Het kookboek is tot stand gekomen in samenwerking met de Voedselbank Westerkwartier. Anja Bandringa, docent Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool, is één van de auteurs van het boek. Het eerste exemplaar wordt maandag om 10.00 uur uitgereikt.

Vanwege het succes heeft de gemeente Groningen besloten om het kookboek ook voor de klanten van Voedselbank Groningen beschikbaar te stellen. Het gaat in de Stad om ruim 570 gezinnen die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.

Het kookboek bevat recepten met producten die vaak in winkels van de Voedselbank liggen. Volgens een projectgroep van de de Voedselbank blijven (onbekende) gezonde producten vaak in de schappen liggen. De projectgroep heeft recepten bedacht voor gezonde maaltijden met die producten. Het kookboek is hierbij een hulpmiddel.