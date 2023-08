Gratis eerste Suikerbrij festival op 9 september

Meer dan dertig organisaties op het Suikerunieterrein openen op zaterdag 9 september hun deuren met een gratis festival voor jong en oud.

Het gaat onder meer om Paradigm, EM2, Stadlab, de Huiskamer, Peakz en Kristalbar. Van 9.30 uur ’s morgens tot 03:00 uur ’s nachts is er een bomvolle programmering met livemuziek, DJ’s, theater, kunst, markten, circusvoorstellingen en verschillende terrassen. Overdag zijn er workshops, sport en spel, rondleidingen, lezingen en kunstexpo’s. ’s Avonds en ’s nachts is er van alles te doen op gebied van muziek en horeca.

Het Suikerunieterrein is sinds tien jaar een broed- en bloeiplaats voor kunstenaars, makers en creatieve clubs. Dit eerste Suikerbrij Festival biedt belangstellenden de kans om kennis te maken met die makers en te dwalen over het terrein waar vroeger de Suikerfabriek actief was.

Het hele Suikerbrij Festival is gratis toegankelijk. Aanmelden voor workshops en rondleidingen kan ter plekke. Het volledige programma en de plattegrond zijn te vinden op de website http://suikerbiedt.nl en via de sociale media.