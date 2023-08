Grand Opening KEI-week begonnen

Artiest Babs treedt op bij de Grand Opening op de Vismarkt. Foto: Maarten Siepel

De officiële opening van de KEI-week is begonnen. De zogenoemde “Grand Opening” begon om 20:00 op de Vismarkt. Langzamerhand begint het plein voller en voller te worden.

Momenteel hebben de eerste KEI-groepjes de Vismarkt betreden. Vanmiddag hebben alle deelnemers van de introductieweek hun KEI-leiders ontmoeten en samen gegeten. Het programma van de Grand Opening wordt gepresenteerd door Jordi Warners, radio-dj bij Radio 538.

Tijdens het optreden van de 21-jarige rapper en producer Babs is het nog vrij rustig. Vanavond zullen nog Bilal Wahib, Chris Deluxe en Fokke Simons optreden. Op de dinsdag staan er verschillende activiteiten gepland. Om 12:00 is er een Eat & Great, waarbij verschillende verenigingen en instellingen hun deuren opengooien voor een lunch. Vervolgens zullen er in de middag verschillende presentaties zijn rondom studentenwelzijn.

De dinsdagavond wordt ingevuld met de KEI-Parade en er kan karaoke worden gezongen bij Night of the Songs op de Vismarkt.

Verslaggever Sientje van Schie was vandaag aanwezig tijdens de openingsdag van de KEI-week: