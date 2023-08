Grand Café Groningen wordt Mr Bakels

De huidige eigenaren

Grand Café Groningen krijgt per 24 augustus een nieuwe naam: Mr Bakers. In februari dit jaar werd het restaurant overgenomen door drie nieuwe eigenaren: Emile Bakers (28), Anton van Sprundel (33) en Gerben Elzinga (27).

De naamsverandering zat er al aan te komen. Sinds de overname van het Grand Café Groningen is er al het een en ander veranderd aan de zaak. Gasten konden al een nieuw logo op de drankenkaart vinden, er is het een en ander verbouwd en een nieuw interieur is onderweg. Daarnaast komt er een nieuwe menukaart aan met gerechten die, volgens de eigenaren, niet of nauwelijks in de stad te vinden zijn. “Zo wordt er als vegetarische optie een halloumiburger aangeboden, is er omelet Sibérienne te bestellen -iets dat wel vaak bij buffetten te regelen valt, maar niet snel als losstaand gerecht- en staat de dame noir op de kaart”, laat het restaurant weten.

Niet alles verandert: dezelfde gezichten blijven de gasten voorzien van eten en drinken. De eigenaren zijn van mening dat een mix tussen het bekende en het onbekende ervoor zorgt dat er voor elk wat wils is. “Met een omschakeling naar veel huisgemaakte elementen, zowel in gerechten als in cocktails, is hier een eerste stap in gemaakt”, schrijft het restaurant. De eigenaren verwachten dan ook dat de naam Mr. Bakels niet snel uit het Groningse straatbeeld zal verdwijnen.