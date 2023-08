GGD Groningen zet geen Janssen-prikken meer; coronavaccins zijn overdatum

Bron: OOG Radio & Televisie

De GGD is dinsdag officieel gestopt met het zetten van coronavaccinaties met het vaccin van Janssen.

De vaccinaties worden sinds vorig jaar februari niet meer gemaakt en de prikken zijn vanaf nu niet meer houdbaar. Daarom besloot het ministerie van Volksgezondheid eerder al om het vaccin niet meer in te zetten.

Het Janssen-vaccin genoot enige tijd populariteit tijdens de coronacrisis, omdat het met slechts één prik bescherming bood tegen het virus. Bij de meeste andere vaccins waren twee prikken nodig. Maar na meer onderzoek bleek de beschermende werking van het vaccin niet op te kunnen tegen concurrenten. Daarom besloot Janssen om het vaccin niet bij te werken voor nieuwe varianten en de productie te stoppen. Dat zorgde voor enige zorg in ontwikkelingslanden, waar het relatief makkelijk te bewaren vaccin wel veel werd gebruikt.

De GGD in Groningen gebruikt nu het Novavax-vaccin tegen corona als alternatief voor Janssen. Dit is, net als het Janssen-vaccin, een vaccin wat niet gemaakt is op basis van mRNA.