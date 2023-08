GGD Groningen in actie tijdens KEI-week

Tijdens de KEI-week, die a.s. maandag begint, stelt GGD Groningen zich op verschillende locaties en dagen aan de eerstejaars studenten voor.

De GGD vindt dit belangrijk, omdat er veel verandert in het leven van de nieuwe studenten. Meer vrijheid betekent ook meer verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Daarom is het belangrijk dat studenten de GGD kennen als instantie waar ze altijd terecht kunnen voor informatie over gezondheid.

Op maandag 14 augustus van 10.00 tot 17.00 staat de GGD op de informatiemarkt op de Vismarkt. Er is daar informatie te verkrijgen over schurft en het herkennen en behandelen ervan. Schurft komt vaak voor bij studenten. Het motto is: ‘Dit beestje wil je niet op je feestje.’

Diezelfde dag vaccineert de GGD tussen 10.00 en 16.00 gratis tegen HIV, bij het Academiegebouw. Een afspraak is niet nodig.

Op woensdag 16 augustus is de GGD vanaf 21.00 uur op de Grote Markt, tijdens de kroegentocht. Het draait vooral om het voorkomen van SOA’s. Alle studenten vinden in hun KEI-tasje een condoom. Studenten kunnen ook met GGD-medewerkers in gesprek over seksualiteit, wensen en grenzen.