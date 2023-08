GGD: ‘Belangrijk dat studenten aan hun gezondheid denken’

Zo’n 5000 nieuwe studenten beginnen volgende week aan de KEI-week. Wie denkt aan de studententijd denkt niet direct aan schurft en het voorkomen soa’s. Toch is óók dat heel belangrijk, zegt de GGD. ‘Meer vrijheid betekent meer verantwoordelijkheid.’

Schurft is een ziekte die met regelmaat opduikt onder jongeren. ‘Het wordt ook wel scabiës genoemd en het is geen meldingsplichtige ziekte’, vertelt Lily Benjamin, van de GGD Groningen. ‘Om die reden heeft de GGD geen zicht op het daadwerkelijke aantal besmettingen in de regio. Wel is er de afgelopen jaren een geleidelijke toename te zien van patiënten die met schurftklachten naar de huisarts of dermatoloog gaan.’

Door stoffen spullen te delen loop je de meeste kans om besmet te raken. Denk aan beddengoed, kleding of handdoeken. ‘Maar ook door vaak of lang intensief huidcontact is de kans aanwezig. Ons motto op de KEI-week: Dit beestje wil je niet op je feestje.’

‘Wel zo makkelijk’

Jongeren die geboren zijn tussen 1996 en 2003 kunnen op de eerste dag van de KEI-week voor het Academiegebouw terecht voor een gratis HPV-vaccinatie. De GGD verwacht dat die locatie aanslaat. ‘In juni hebben we twee middagen op het hoofdstation van Groningen gestaan. Daar kwamen veel jongeren op af. Diezelfde doelgroep van de vaccinatiecampagne komt ook naar de KEI-week. Op die manier willen we het toegankelijker maken voor degenen die nog niet gevaccineerd zijn, maar dat wél willen. Wel zo makkelijk.’

Verschuiving soa’s

Op het gebied van soa’s onder studenten ziet de GGD dat zich een verschuiving voordoet. ‘We zien meer gonorroe-besmettingen’, laat Benjamin weten. Wel benadrukt de GGD dat het aantal testplekken beperkt is en deze plekken vaak vol zijn. ‘Daardoor is het aantal gevonden soa’s bij ons constant.’