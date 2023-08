Gevallen man probeert handhavers te slaan die hem proberen te helpen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Handhavers van de gemeente Groningen hebben zaterdagavond een persoon aangehouden op de Grote Markt. De man probeerde de handhavers te slaan.

“Op de Grote Markt zagen wij een persoon op de grond liggen”, schrijven de Handhavers. “We zagen dat meerdere mensen bij deze persoon stonden. Wij zijn poolshoogte gaan nemen, en kwamen al snel tot de ontdekking dat de persoon gevallen was. Vermoedelijk doordat hij behoorlijk onder invloed van alcohol was. Wij zijn met de man in gesprek gegaan, maar daarbij keerde hij zich echter tegen de collega’s. Daarbij probeerde hij Handhavers te slaan.”

“We hebben daarop de persoon onder controle gebracht en hebben hem geboeid. Vervolgens hebben we de man naar het politiebureau aan de Rademarkt gebracht, waar hij meerdere bekeuringen uitgereikt zal krijgen.