Getuigen gezocht van incident Friesestraatweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie zoekt getuigen van een incident van dinsdagmiddag aan de Friesestraatweg. Er zou geschoten zijn en er werden twee personen aangehouden.

De politie kreeg dinsdag rond 15.15 uur melding van een schietincident. Toen agenten op de melding afkwamen ontstond kort daarna een achtervolging te voet, vanaf de Friesestraatweg richting de Noorderkroonstraat. De agenten losten daarbij een waarschuwingsschot.

Er zijn twee personen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat hun rol of betrokkenheid was. Omstanders spreken van een ruzie. Het is niet zeker of er daadwerkelijk geschoten is. De verdachten worden nog verhoord.

De politie komt graag in contact met getuigen van het incident, of met mensen die een deurbelcamera hebben die beelden van het incident hebben opgenomen. Zij kunnen bellen met 0900-8844.