Geparkeerde auto’s in J.H. Diemerstraat maken plaats voor vlaggetjes, tuinmeubilair en spelletjes

Auto’s zijn dit weekend niet welkom in de J.H. Diemerstraat in de wijk Corpus den Hoorn. In de straat vindt deze dagen ‘Leefstraat aan de Diemer’ plaats. Het doel van de leefstraat is om de sociale cohesie te bevorderen.

Normaal gesproken staan er in de J.H. Diemerstraat, een straat die in het verlengde ligt van de J.M. den Uylstraat, geparkeerde auto’s. Hekken beletten automobilisten deze dagen om de straat in te rijden. Vlaggetjes, en tuinmeubilair op straat, geven aan dat er een feestje wordt gevierd. Een feestje waarbij buurtbewoners zoveel mogelijk worden aangemoedigd om aan te schuiven, om een kopje koffie te komen drinken, en om samen activiteiten te ondernemen. Deze dagen staan er onder andere een pubquiz op het programma, kan er geknutseld worden en is er een heuse stormbaan.

Leefstraat

De leefstraten zijn een initiatief van de bewoners en het wordt ondersteund door de gemeente Groningen. Twee jaar geleden, in 2021, vond de eerste editie plaats. Die werd toen gehouden in de Savornin Lohmanlaan, de J.H. Diemerstraat en de Mozartstraat. Bewoners die een leefstraat willen organiseren, kunnen dit aangeven bij de gemeente. Een aanvraag leidt echter niet altijd tot een vergunning, omdat men aan moet kunnen tonen dat er in ieder geval drie bewoners zijn die de leefstraat willen organiseren, dit in de maanden juli of augustus plaats moet vinden, en het georganiseerd moet worden in een straat waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is.

Buurtbewoners leren elkaar kennen

Het proces om leefstraat te kunnen worden moet iedere keer opnieuw doorlopen worden. In de J.H. Diemerstraat hebben ze echter de smaak te pakken. Na een buurtbarbecue, voor de coronacrisis, ontstond in de straat al de drang om elkaar als buurtbewoners beter te leren kennen. Na succesvolle edities in 2021 en 2022 toog men afgelopen voorjaar opnieuw langs de deuren om handtekeningen te verzamelen. En met succes. “Je bent elkaar de afgelopen jaren veel beter leren kennen, en dat heeft absoluut zo zijn voordelen”, zo laat men weten. De activiteiten duren nog tot zondagavond.