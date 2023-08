Genius Loci: de ziel van het Noorderplantsoen, het tijdelijk kunstwerk van Noorderzon

Faisel Saro in zijn atelier (foto: Hanne van der Velde)

Het tijdelijke kunstwerk van het Noorderzon Festival is weer bekend. Faisel Saro heeft ‘Genius Loci’ gemaakt, een installatie van 11x 30 meter die bestaat uit textiele panelen met zwart-wittekeningen. “Genius Loci betekent de ziel van een plaats,” licht Faisel Saro toe.

De kunstenaar legt uit dat hij de ziel van het Noorderzon heeft getekend: “Daarvoor heb ik naar oude plattegronden gekeken. Als je door het Noorderplantsoen loopt, loop je bijvoorbeeld eigenlijk op de oude stadsmuren. Ik reageer op de plattegronden door met looplijnen aan te geven waar ik ooit iets heb beleefd. Zo heb ik fragmenten uit allerlei lagen uit het verleden gepakt en met elkaar verbonden in mijn installatie.”

Saro werd geboren in Willemstad, Curaçao en emigreerde op jonge leeftijd naar Nederland. Hij werkte in een verpleeghuis, als leidinggevende bij de belastingdienst en besloot op zijn 35ste naar de kunstacademie te gaan. ‘Genius Loci’ is Saro’s eerste installatie in de publieke ruimte.

‘Genius Loci’ staat vanaf 17 augustus op Noorderzon bij entree Noord op de hoek van de Kruissingel en de Moesstraat. Het kunstwerk is tot en met 27 augustus te zien. Faisel Saro geeft dagelijks om 17.30 uur een korte presentatie bij de installatie. Het project is een samenwerking tussen Kunstpunt Groningen en Noorderzon.

In deze video legt Saro uit hoe zijn nieuwe kunstwerk is ontstaan.