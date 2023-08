Gemeente niet in hoger beroep over uitspraak energietoeslag

Foto: Ri via Pixabay

Het gemeentebestuur gaat niet in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over de energietoeslag voor studenten. De gemeente mag studenten als groep niet uitsluiten van die toeslag.

De gemeente volgt de redenering van de rechtbank. Wethouder Eelco Eikenaar: “Met de uitspraak is er duidelijkheid gegeven door de rechtbank. Het is bovendien de vierde uitspraak die een rechtbank doet over het maken van onderscheid op basis van het feit dat inwoners student zijn. Daarmee is wat ons betreft een eind gekomen aan deze discussie.”

De gemeente Groningen zegt voortdurend gepleit te hebben voor een oplossing voor studenten die via de DUO loopt. “Voor 2022 is deze oplossing er niet gekomen, waardoor we dankzij de wetgever in Den Haag in deze situatie zijn beland,” aldus Eikenaar. Hij wilde de toeslag tot nu toe niet uitkeren omdat dit de gemeente veel geld zou kosten.

De gemeente gaat van studenten die nu nog in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure bekijken of zij in aanmerking komen voor de energietoeslag. Het gaat om ongeveer 250 studenten die een bedrag tegoed hebben van 600 tot 2.000 euro. Zij krijgen binnenkort bericht.