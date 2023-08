Gemeente meet effect evenementen op bomen in Noorderplantsoen

Foto: Lucas Kemper

Hebben de bomen in het Noorderplantsoen van grote evenementen en veel bezoekers? Hebben ze na een evenement als Noorderzon extra mest, lucht of water nodig? De gemeente zoekt het tot komende zondag uit tijdens het festival met speciale meetapparatuur.

Tijdens het festival zet de gemeente, naast bodemsensoren, ook zuurstofmeters in. De meters registreren naast zuurstof ook het vochtgehalte en de temperatuur.

Via een speciaal ICT-systeem wordt tijdens het festival al duidelijk welk effect het heeft op de omstandigheden. Daaruit volgen vervolgens adviezen voor beheer en herstel na het festival. Denk daarbij aan bemesting, beluchting, beregening en andere maatregelen.

De inzet van de meters tijdens Noorderzon is het gevolg van het project ‘Startup in Residence’ (SIR) in 2018. Dit is een programma dat jonge ondernemers verbindt met overheidsinstanties om technologische producten te ontwikkelen voor het oplossen van stedelijke uitdagingen.