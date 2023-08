“Gemeente heeft inwoners voorop gezet bij invulling gebouw naast Michi-Noeki, dat verdient respect”

De gebouwtjes worden geplaatst op het Wielewaalplein - Foto: Gebiedsmanager Nienke Alkema via Twitter

Niet de gemeente die de beslissing nam over de invulling van het gebouw naast de Michi-Noeki in de Oosterparkwijk, maar de inwoners die een keuze mochten maken. De wijkraad Oosterparkwijk kijkt met grote tevredenheid terug.

“Wat er bij ons in de wijk is gebeurd is bijzonder”, vertelt Miranda Dontje van de wijkraad. “De gemeente vond de democratie belangrijker. Men heeft zelf geen invloed uitgeoefend, en men heeft gezegd, de inwoners mogen nu beslissen. Dat is een hele andere manier van denken. En ook een proces dat niet zonder risico was.” Woensdag maakte de gemeente bekend dat in het gebouw vishandel ‘Moi Eem!’ een plekje gaat krijgen. In de afgelopen periode kon er gestemd worden. Bijna 1.100 stemmen werden uitgebracht, en een ruime meerderheid koos voor de vishandel.

“Gemeente heeft laten zien dat de democratie echt voorop staat”

Dontje: “Er is alle mogelijkheid geboden om te stemmen. Het kon online, en het kon fysiek, op verschillende plekken in de wijk. Als wij erop terugblikken, dan kunnen we concluderen dat er alles aan gedaan is om mensen te kunnen laten stemmen.” Er waren twee kanshebbers voor het pand. Behalve de vishandel zag ook tabaksformule Cigo er brood in. “Dat bedoelde ik zojuist met spannend. We hebben het over een gebouw van de gemeente. De gemeente heeft een beleid op gebied van roken. Men is daar heel uitgesproken over. En dan toch zeggen: de wijk is aan zet. De bewoners beslissen. Ik waardeer dat echt. De keuze van de wijk ging boven het eigen beleid. De gemeente heeft bij dit project laten zien dat de democratie echt voorop staat.”

Vishandel ‘Moi Eem!’

Vishandel ‘Moi Eem!’ is een initiatief van Judith Elzer en Wim Meeuwesen. Zij laten weten blij te zijn: “Moi Eem! wordt een laagdrempelige zaak waar iedereen welkom is”, laten de ondernemers weten. “We willen graag een zo breed mogelijk publiek aanspreken, van arm tot rijk, jong en oud, van viseters tot vegetariërs. Daarom zullen we ook een gevarieerd aanbod van lekkerbekjes, kibbeling, haring en dagverse vegetarische soepen op de kaart hebben staan. Wij willen een sfeervolle plek creëren waar je voor deze lekkernijen terechtkunt. En waar je tegelijkertijd ons én je buurtgenoten ontmoet voor een gezellig praatje en een luisterend oor.”

“Goede keuze”

Dontje: “Het zijn hele sociale ondernemers. Ze komen met een concept dat prima aansluit in de wijk, en ook op deze plek, naast de Michi-Noeki. De wijk heeft een duidelijk oordeel geveld. En wij zijn het daar mee eens. Wij denken dat dit een hele goede keuze is, en wij kijken met veel plezier terug op het proces zoals dat doorlopen is.”

Tabakszaak familie Knollema

Het gebouw, waar de vishandel in gaat trekken, is er neer gezet, zodat de tabakszaak van de familie Knollema er naartoe kon verhuizen. Deze familie moest eind 2020 vertrekken uit het pand van supermarkt Lidl aan het Wielewaalplein, omdat de supermarkt wilde uitbreiden. Daarop volgde veel protest en liep het conflict met de supermarkt zelfs uit op een rechtszaak. Vlak voor de oplevering van het gebouwtje bleek echter dat de iconische winkel niet terugkeert. Er werd gezocht naar een nieuwe invulling, waar doormiddel van een prijsvraag de buurt bij werd betrokken.