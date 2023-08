Gemeente heeft bezetting stembureaus vrijwel compleet: “Ook extra leden in de stemlokalen”

Het stembureau in de gereformeerde kerk PKN in Ten Boer. Foto: Bram Koster

De gemeente Groningen heeft de bezetting voor de stembureaus in november vrijwel compleet. De gemeente laat daarnaast weten dat er extra stemlokalen worden ingezet, en ook wordt de bezetting van de bureaus uitgebreid.

Waar de verkiezingscampagnes van de politieke partijen nog op stoom moeten komen, is de gemeente Groningen al druk bezig met de voorbereidingen. “Dit is een hele mooie klus, ook omdat het gepaard gaat met verschillende uitdagingen”, vertelt Salomon Varwijk van de gemeente Groningen. “De verwachting is dat de belangstelling voor deze verkiezingen groot zal zijn. Daar spelen we op in door extra stembureaus te openen. Bij de laatste verkiezingen hadden we rond de 148 stembureaus, straks zullen er 173 of 174 geopend zijn.”

Waar de extra stembureaus komen gebeurt op basis van ervaringen uit het verleden: “Tijdens verkiezingen monitoren we alles nauwlettend. Bij de laatste verkiezingen zagen we dat de doorlooptijd op sommige stembureaus wat te lang duurde. Daar spelen we op in door op die plekken te investeren in extra stemlokalen.” Twee weken geleden begon de gemeente een zoektocht naar stembureauleden: “We kunnen nu melden dat vrijwel alle posities zijn ingevuld. Voor deze verkiezingen zoeken we 1.800 personen die stembureaulid, plaatsvervangend voorzitter of voorzitter willen zijn. Wat we doen is dat we mensen aan gaan schrijven die ons eerder hebben geholpen bij verkiezingen. Daarnaast kunnen nieuwe leden zich aanmelden. Die zoektocht is nu afgesloten.”

De bezetting is vrijwel compleet waarbij er nog een aantal posities moeten worden ingevuld. “We zijn op dit moment nog bezig om voorzitters van stembureaus te vinden. Dit is een functie waar je ervaring voor moet hebben. Dat proces loopt, waarbij we zelf in onze database contact opnemen met mensen. Dus eigenlijk kun je samenvattend concluderen dat het heel goed gaat, en dat het heel fijn is dat je kunt zeggen, in augustus, dat we de bezetting nu al compleet hebben.” Varwijk geeft aan dat nieuwe stembureauleden van tevoren een e-learning moeten doorlopen, zodat ze in november beslagen ten ijs zullen komen.

Zo’n 1.800 stembureauleden klinkt als een immens aantal: “We gaan werken met een extra bezetting op de stembureaus. Per stembureau zullen er zeven mensen te vinden zijn. Tijdens het stemmen willen we de leden ontlasten. Dus mensen zullen niet de hele dag op hun post zitten. Na 21.00 uur, bij het tellen, zal wel iedereen aanwezig zijn. De verwachting is dat er dan veel werk wacht, waarbij alleen de stemformulier al erg groot zal zijn. Voor je beeldvorming, men zal alleen al een uur bezig zijn om de formulieren uit te vouwen. Daarna moet het tellen nog beginnen.”

Tijdens de verkiezingen in maart voor provinciale staten en de waterschappen moesten sommige gemeenten het tellen staken omdat het te arbeidsintensief was. Zulke situaties probeert de gemeente Groningen, met het aantrekken van extra mensen, te voorkomen.